Uczył wolności słowa, został zamordowany. Dostanie najwyższe odznaczenie państwowe

Zamordowany nauczyciel historii Samuel Paty zostanie pośmiertnie odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej - zapowiedział minister edukacji Francji. To najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie.

Wcześniej w październiku Paty pokazywał uczniom karykatury proroka Mahometa na zajęciach poświęconych wolności słowa. Rodzicie i uczniowie liceum twierdzą, że nie obrażał on Mahometa, proponował ponadto, by muzułmańskie dzieci opuściły klasę, by nie poczuły się urażone pokazywaniem karykatur proroka.