Motocyklista poważnie ranny w zderzeniu z nieoznakowanym radiowozem. Zamieszki we Francji

Do demonstracji i starć z policją doszło w podparyskiej miejscowości Villeneuve-la-Garenne po wypadku, w którym poważnie ranny został motocyklista. Do zderzenia doszło z winy kierującego nieoznakowanym samochodem policyjnym. Służby użyły gazu łzawiącego, by rozproszyć manifestujących. Do zamieszek doszło także w innych miejscowościach. Policja sugeruje, że ma do czynienia z "metodycznie przygotowaną" akcją.