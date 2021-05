Płonące śmietniki, tysiące policjantów, starcia i gaz łzawiący. "Uniknięto najgorszego"

W policjantów leciały kamienie, doszło do starć i prowokacji. Jak poinformowała paryska policja, w czasie sobotniej propalestyńskiej manifestacji zorganizowanej w stolicy Francji służby miały do czynienia z aktami wandalizmu, a protest był organizowany mimo zakazu władz. Demonstracje pod hasłami odwołującymi się do eskalacji konflikru izraelsko-palestyńskiego odbyły się również w innych miejscach na świecie.