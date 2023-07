Tysiące policjantów na ulicach, starcia w Marsylii

Dziesiątki tysięcy policjantów wyszło w sobotę wieczorem na ulice miast w całej Francji. Może to być bowiem kolejna, piąta już noc zamieszek, które wywołało zastrzelenie przez policjanta 17-letniego Nahela. W sobotę odbył się jego pogrzeb. Specjalne oddziały policyjne zostały skierowane do Lille i Marsylii, gdzie w ciągu dnia doszło już do starć ze służbami mundurowymi.

Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin zapowiadał wcześniej, że dzisiejszej nocy na ulice miast znów wyjdzie 45 tysięcy policjantów, a specjalne oddziały policyjne zostały skierowane do Lille i Marsylii, gdzie doszło już w sobotę do zamieszek i starć ze służbami mundurowymi.

Zamieszki i aresztowania w Marsylii

Macron przekłada podróż do Niemiec

"Biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną, prezydent Republiki dał do zrozumienia, że chce pozostać we Francji przez kilka najbliższych dni" - napisano w komunikacie. "Obaj prezydenci (Francji i Niemiec - red.) zgodzili się zatem na przełożenie wizyty w Niemczech na późniejszy termin" - dodano. W piątek Macron opuścił unijny szczyt w Brukseli przed jego zakończeniem i wrócił do Francji, by przewodniczyć spotkaniu kryzysowemu w sprawie zamieszek wywołanych śmiercią 17-latka.