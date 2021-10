"Dla tych, którzy nigdy nie wyszli z Bataclanu". Ocaleni z ataku na paryski klub opowiadają, co przeżyli

Przed sądem w Paryżu prowadzony jest proces domniemanych sprawców ataków terrorystycznych we francuskiej stolicy, do których doszło 13 listopada 2015 roku. O współudział w zamachach, w których śmierć poniosło 137 osób (w tym siedmiu terrorystów), a 350 zostało rannych oskarżanych jest 20 osób. Zamachowcy wysadzili się w powietrze przy Stade de France, ostrzelali z broni maszynowej tarasy sześciu restauracji i kawiarni w 10. i 11. dzielnicy Paryża oraz dokonali masakry w klubie muzycznym Bataclan.

Zamach na Bataclan. Zeznania ocalałych

W pewnym momencie ktoś odezwał się do leżącej na ziemi Irmine. - Usłyszałam, jak ktoś mówi: "uciekaj szybko, przeładowują broń, masz czas, by się wydostać" - wspominała. Jak dodała, próbowała zatamować krwawienie u swego przyjaciela, ale "to było niemożliwe". - Krew jest wszędzie. Próbuję przeciągnąć jego ciało - raz, drugi - ale nie mogę. Nie chciałam go zostawić, ale pomyślałam o moich dzieciach, o moim mężu. Pomyślałam, że oni mnie potrzebują, więc odeszłam - mówiła kobieta.