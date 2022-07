Salah Abdeslam skazany na dożywocie za udział w atakach terrorystycznych z 2015 roku. Nie będzie odwoływał się od wyroku

Salah Abdeslam nie będzie odwoływał się od wyroku dożywocia, który usłyszał po uznaniu go współwinnym zabójstw w atakach terrorystycznych z 2015 roku. W zamachach w Paryżu i Saint Denis zginęło 130 osób, a ponad 350 zostało rannych.

We wtorek paryski sąd apelacyjny przekazał, że terrorysta nie będzie odwoływał się od wyroku.

Salah Abdeslam jest uważany za jedynego żyjącego członka grupy terrorystycznej, która dokonała zamachów 13 listopada 2015 roku w Paryżu. Były one jednymi z największych ataków terrorystycznych we współczesnej Europie. W sześciu restauracjach, klubie muzycznym Bataclan oraz na stadionie w Saint-Denis zginęło 130 osób i siedmiu sprawców, a ponad 350 osób zostało rannych.

Do zorganizowania ataków przyznało się tak zwane Państwo Islamskie .

Wielki proces

Proces oskarżonych o udział w atakach i ich planowanie rozpoczął się we wrześniu 2021 roku. To największy proces karny, jaki kiedykolwiek zorganizowano we Francji. Akt oskarżenia miał 348 stron. W procesie zeznawali eksperci, funkcjonariusze, politycy, a nawet były prezydent Francji Francois Hollande.