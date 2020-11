Zamachowiec z Nicei miał w telefonie zdjęcie mordercy, który pod Paryżem odciął nauczycielowi głowę

"Na tym etapie dochodzenia nie ustalono jeszcze, czy podejrzany miał kontakty operacyjne, które ułatwiły mu przejście do czynu" - zastrzegła prokuratura, która wyjaśnia, że dochodzenie ma też na celu "sprawdzenie, czy (napastnik - red.) mógł korzystać ze wsparcia lub jakiejkolwiek pomocy (...) we Francji, Włoszech lub Tunezji".

Nożownik z Nicei w stanie krytycznym

Zamachowiec z Nicei to 21-letni Tunezyjczyk, wraz z grupą imigrantów zszedł 20 września z łodzi na Lampedusie i trafił do ośrodka pobytu w Bari w Apulii, skąd udał się na Sycylię. 27 października rano przyjechał do Rzymu, a wieczorem tego samego dnia dotarł do Nicei na południu Francji - ustaliła prokuratura. Zamach w bazylice Notre Dame przeprowadził 29 października rano. Trzy osoby zginęły, a kilka zostało rannych.