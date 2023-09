Sąd podtrzymał decyzję rządu. Zakaz muzułmańskich strojów w szkołach będzie nadal obowiązywał

Rada Stanu Francji podtrzymała zakaz noszenia abai w szkołach. Decyzję sądu krytycznie ocenia organizacja broniąca praw muzułmanów, która zaskarżyła przepis wprowadzony przez władze w Paryżu. Sprawa abai budzi ogromne emocje w kraju, a dyrektor jednej z placówek otrzymał nawet groźby śmierci od ojca uczennicy, której z powodu stroju odmówiono wstępu do szkoły.

Francja. Zakaz noszenia abai. Protest przeciwko przepisom w Stains na przedmieściach Paryża Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu Agency via Getty Images

Muzułmanie nie zgadzają się z wyrokiem sądu

Decyzję rządu Francji w sprawie nałożenia zakazu noszenia abai zaskarżyła 1 września grupa Action Droits Des Musulmans (ADM) walcząca o prawa muzułmanów. Argumentowała, że zakaz narusza prawa podstawowe, takie jak prawo do wolności osobistej. Vincent Brengarth, prawnik grupy, w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że zakaz nałożono w sposób "arbitralny" i stwierdził, że nie zawarto w nim żadnej prawnej definicji tego, jak wygląda abaja.

Po czwartkowym wyroku ADM uznała w oświadczeniu, cytowanym przez CNN, że sąd "nie wypełnił swojej roli w zakresie ochrony podstawowych wolności dzieci, gwarantowania im dostępu do edukacji i poszanowania ich prywatności bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji". Stwierdzono też, że decyzja sądu może mieć poważne konsekwencje "dla młodych dziewcząt, które są narażone na codzienną dyskryminację ze względu na swój wygląd". Wskazano, że w związku z zakazem dochodzi do przemocy wobec dziewcząt oraz że doświadczają one traumy i nękania.