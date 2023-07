Zaginięcie 2,5-letniego chłopca. Władze zakazują wjazdu do miasteczka na 15 dni

Emile zniknął z podwórka swoich dziadków w Vernet w departamencie Alpy Górnej Prowansji w sobotę 8 lipca. Jak wyjaśniał w rozmowie z francuską stacją BFMTV burmistrz miejscowości François Balique, chłopiec bawił się w ogrodzie, gdy jego dziadkowie szykowali się do wyjazdu na wycieczkę. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że dziecka nie ma w pobliżu. O jego zniknięciu natychmiast poinformowane zostały służby. Trwające już niemal dwa tygodnie poszukiwania do tej pory nie przyniosły skutku.

Od 11 lipca do miejscowości mogą wjeżdżać wyłącznie jej mieszkańcy. Obostrzenie to początkowo miało obowiązywać do 17 lipca, jednak tego dnia burmistrz Balique poinformował o przedłużeniu zakazu wjazdu dla osób spoza Vernet o kolejne 15 dni - donosi "Le Figaro". Cytowany przez dziennik burmistrz zaznaczył, że przedłużając zakaz wjazdu, chce zapobiec najazdowi ciekawskich turystów i dziennikarzy. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia, na których widać poustawiane na wjazdach do miejscowości barierki i pilnujących ich policjantów.