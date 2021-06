Latami zmuszał ją do prostytucji, zabiła go, gdy zaczął grozić córce. Sąd wydał wyrok, osunęła się na podłogę

40-letnia Valerie Bacot w czasie procesu opowiedziała, jak przez wiele lat doświadczała krzywd z rąk mężczyzny, który najpierw był jej ojczymem a potem mężem. Kobieta od 12 roku życia była maltretowana, gwałcona, a także zmuszana do uprawiania prostytucji z innymi mężczyznami.

Daniel Polette był o 25 lat starszy od Valerie Bacot – spędził dwa lata w więzieniu za napaść na nią w latach 90. Po pobycie w więzieniu wrócił do rodzinnego domu. Valerie Bacot urodziła pierwsze dziecko, gdy miała 17 lat. Zdecydowała się na zabójstwo w momencie, gdy Polette zaczął grozić ich córce. Obrońcy Bacot wyjaśniali w sądzie, że kobieta została zmuszona do zabicia męża, ponieważ stosowano wobec niej ogromną przemoc i z obawy o to, że jej córka stanie się następną ofiarą mężczyzny.