W niedzielę Francuzi pójdą na wybory. Emmanuel Macron walczy o reelekcję

Sondaże we Francji wskazują, że w tym roku dojdzie do powtórki sytuacji z 2017 roku - największe szanse dostania się do drugiej tury wyborów ma Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Ubiegający się o reelekcję prezydent Francji w tej kampanii sięga po strategię, która zwycięstwo przyniosła mu pięć lat temu: straszy skrajną prawicą.