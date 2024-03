Do kiosków we Francji trafiło w czwartek 12. wydanie "La Bougie du Sapeur" - jedynej na świecie gazety wydawanej raz na cztery lata, 29 lutego w lata przestępne. Pierwsze wydanie satyrycznego czasopisma opublikowano w 1980 roku.

- Gazeta jest nadal wydawana przez kilku kumpli. Spotykamy się w barze i przy drinku omawiamy pomysły. Świetnie się bawimy, a jeśli czytelnik też to robi, to jest to dla nas wisienka na torcie - powiedział portalowi BBC redaktor naczelny gazety Jean d'Indy.