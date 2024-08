Wypadek wojskowych myśliwców we Francji. Dwaj piloci poszukiwani

Trwają poszukiwania pilota-instruktora i pilota wojskowego myśliwca Rafale, który uczestniczył w kolizji z innym Rafale. Pilot drugiej maszyny katapultował się przed zdarzeniem i nie ucierpiał. Armia potwierdziła, że wszyscy piloci to obywatele francuscy.

W środę na wschodzie Francji doszło do kolizji dwóch francuskich samolotów wojskowych. Były to myśliwce Rafale. Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Colombey-les-Belles.