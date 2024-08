We wschodniej Francji zderzyły się dwa wojskowe myśliwce Rafale. Nie żyją dwaj piloci, którzy lecieli jednym z myśliwców i odbywali "misję szkoleniową". Pilot drugiej maszyny katapultował się przed zdarzeniem i nie ucierpiał.

W środę na wschodzie Francji doszło do zderzenia dwóch francuskich samolotów wojskowych. Były to myśliwce Rafale. Do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Colombey-les-Belles.