Francja wybiera prezydenta. Exit poll: Emmanuel Macron i Marine Le Pen w drugiej turze

W pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji Emmanuel Macron zdobywa 28,1 proc. głosów, a Marine Le Pen 23,3 proc. - wynika z sondażu exit poll wykonanego przez Ipsos. Oznacza to, że zmierzą się w drugiej turze.

Uprawnionych do głosowania jest 48,7 miliona osób. Lokale do głosowania były otwarte do godziny 19. Choć w dużych miastach, jak Paryż, Marsylia czy Lyon, można było oddać głos do godziny 20.