Francja wybiera dziś prezydenta

We Francji w niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Faworytami są urzędujący prezydent Emmanuel Macron i kandydatka skrajnej prawicy Marine Le Pen. To prawdopodobnie oni wejdą do drugiej tury, która zaplanowana jest na 24 kwietnia. Na trzecim miejscu w sondażach plasuje się kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Melenchon.