Francja, wybory prezydenckie. Ewentualna wygrana Marine Le Pen "byłaby ogromnym prezentem dla Władimira Putina"

W drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji zmierzą się Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Jak ocenia politolożka doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, ewentualne zwycięstwo kandydatki skrajnej prawicy "grozi wewnętrznymi perturbacjami wewnątrz Unii Europejskiej". Jej zdaniem wygrana Le Pen byłaby "naprawdę ogromnym prezentem dla Władimira Putina".

W niedzielę odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. W drugiej - 24 kwietnia - zmierzą się obecny prezydent Emmanuel Macron (według jeszcze niepełnych wyników zdobył 27,41 procent głosów) oraz szefowa Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen (zdobyła 24,03 procent głosów).

Brodzińska-Mirowska: ważą się losy nie tylko Francji

O wynikach wyborów i przewidywaniach przed drugą turą mówiła w poniedziałek w TVN24 doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

- Uważam, że to szalenie ważne wybory, nie tylko dla Francji. Popularność skrajnej prawicy zwiększyła się - zwróciła uwagę. - Jeżeli wygra prezydent Macron, to i tak wynik uzyskany przez Marine Le Pen jest bardzo niepokojący. Dlatego że w tle mamy konflikt na Ukrainie i wszystko, co się z nim wiąże, również w wymiarze społeczno-politycznym - powiedziała.

Dodała, że "taka niebezpieczna popularność ruchów populistycznych jest naprawdę zagrażająca", a "ważą się losy nie tylko Francji, ale też tego, co będzie w Unii Europejskiej". - Wyobraźmy sobie, że wygrywa Marine Le Pen - mówiła. - To oznacza dla Unii naprawdę trudną sytuację. Po pierwsze, grozi wewnętrznymi perturbacjami wewnątrz Unii Europejskiej, a po drugie, byłby to naprawdę ogromny prezent dla Władimira Putina - stwierdziła Brodzińska-Mirowska.

Marine Le Pen YOAN VALAT/EPA/PAP

Politolożka: sztab Macrona musi walczyć do końca

Jej zdaniem "Macron ma większe pole do zdobywania głosów przed drugą turą, ale jak zwykle, rzecz się rozbija o mobilizację, o to, czy wyborcy zdecydują się zagłosować". - Kampania ma swoją dynamikę. Ostatnią rzeczą, którą powinien dzisiaj robić sztab Macrona to mieć poczucie, że jest dobrze. Trzeba walczyć do końca - podkreśliła politolożka.

Dodała, że "sondaże przewidują, że wygra Macron, ale tak czy inaczej, Le Pen ma bardzo dobry wynik". - Ruchy ultraprawicowe są silne. To bardzo niebezpieczna tendencja - powiedziała Brodzińska-Mirowska.

Francja. Wybory prezydenckie Ludzie czekają przed lokalem wyborczym w Touquet | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron i Brigitte Macron oddali swoje głosy | PAP/EPA/Thibault Camus / POOL Emmanuel Macron opuścił lokal wyborczy | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron i Brigitte Macron | PAP/EPA/YOAN VALAT Emmanuel Macron | MOHAMMED BADRA/PAP/EPA Marine Le Pen | CAROLINE BLUMBERG/PAP/EPA Jean-Luc Melenchon na spotkaniu z wyborcami w Lille | PAP/EPA/Mohammed Badra epa09877273_2 | EPA Wiec wyborczy Valerie Pecresse w Paryżu | PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Yannick Jadot wziął udział w proteście klimatycznym w Paryżu | PAP/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Philippe Poutou na wiecu w Bordeaux | PAP/EPA/CAROLINE BLUMBERG Emmanuel Macron | LUDOVIC MARIN/PAP/EPA Emmanuel Macron spotkał się z wyborcami w Spezet w regionie Bretania, w północno-zachodniej Francji | PAP/EPA/IAN LANGSDON We Francji trwa kampania przed wyborami prezydenckimi | PAP/EPA/CAROLINE BLUMBERG epa09872741 | EPA Emmanuel Macron spotkał się z wyborcami w Spezet w regionie Bretania, w północno-zachodniej Francji | PAP/EPA/IAN LANGSDON Emmanuel Macron walczy o reelekcję | PAP/EPA/Mohammed Badra

