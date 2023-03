Wotum nieufności dla francuskiego rządu odrzucone. "Zabrakło dziewięciu małych głosów"

Kontrowersyjny ruch francuskiego rządu

Rozpatrywane w poniedziałek we francuskim Zgromadzeniu Narodowym dwa wnioski o wotum nieufności dla rządu premier Borne to efekt przyjętych w poprzednim tygodniu przez rząd kontrowersyjnych rozwiązań mających na celu przeforsowanie równie kontrowersyjnej reformy emerytalnej. W procesie wprowadzania nowego prawa prezydent Emmanuel Macron i rząd zdecydowali się skorzystać z art. 49 ust. 3 konstytucji, który daje możliwość pominięcia głosowania nad ustawą w Zgromadzeniu Narodowym.

Premier Francji: rząd wziął na siebie całą odpowiedzialność

Odniosła się także fali krytyki, jaka spadła na rząd za ominięcie głosowania nad reformą w niższej izbie parlamentu. - Ci, którzy uznają artykuł 49.3 konstytucji za narzędzie antydemokratyczne, mają krótką pamięć. Zapominają, że to właśnie osłabienie parlamentu i niemożność stanowienia prawa w sytuacjach kryzysowych prowadziły niektórych do kwestionowania demokracji parlamentarnej, a nawet demokracji w ogóle - oświadczyła.

Zapowiedź dalszych protestów

Kontrowersyjna reforma emerytalna

Ustawa wprowadzająca zmiany w systemie emerytalnym podwyższa wiek, w którym można przejść na emeryturę , z 62 do 64 lat. Reuters przypomina, że w Unii Europejskiej Francja należy do krajów, w których najwcześniej odchodzi się na emeryturę. Rząd ocenia, że pozbawia to rynek pracy ludzi doświadczonych, kompetentnych i w pełni sił. Ponadto starzenie się francuskiego społeczeństwa grozi implozją systemu emerytalnego.

Wykorzystanie art. 49.3 nie jest rzadkością we Francji. Premier Michel Rocard, który stał na czele mniejszościowego rządu w latach 1988-1991, użył go 28 razy. Jest to rozwiązanie, które pozwala rządowi na przeforsowanie legislacji przy jednoczesnym podjęciu ryzyka, że zostanie on obalony, bowiem opozycja ma 24 godziny na złożenie wniosku o wotum nieufności - przypomina "Economist". Prognozuje, że prezydent Emmanuel Macron wyjdzie osłabiony z tej konfrontacji i będzie musiał stawić czoło poważnym niepokojom społecznym.