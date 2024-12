Zełenski i Trump w Paryżu. Oczekiwanie na uroczyste otwarcie Notre Dame

Wołodymyr Zełenski przybył w sobotę do Paryża, aby wziąć udział w otwarciu odremontowanej po pożarze katedry Notre Dame. Prezydent Ukrainy ma spotkać się przywódcami kilku państw, którzy przybyli na uroczystości. Wcześniej w sobotę do stolicy Francji przyleciał także prezydent elekt Donald Trump. To jego pierwsza podróż zagraniczna od zwycięstwa w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.