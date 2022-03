Włamali się do willi ex-zięcia Putina, wymienili zamki, a luksusowe pokoje zaoferowali ukraińskim uchodźcom

Dwóch aktywistów włamało się do luksusowej willi we francuskim Biarritz - informuje brytyjski The Guardian. Mieszkanie, do którego weszli Pierre Haffner i Siergiej Sawieliew, ma należeć do byłego zięcia Władimira Putina. Mężczyźni nazwali posiadłość "Willa Ukraina" i przez internet zaoferowali pokoje w nim ukraińskim uchodźcom.

Jak informuje The Guardian, zatrzymani to aktywista Pierre Haffner ze Stowarzyszenia Svoboda Liberté oraz Siergiej Sawieliew. Mieli oni włamać się do ośmiopokojowej willi w Biarritz. Później w mediach społecznościowych ogłosili, że wymienili zamki, a mieszkanie oferują ukraińskim uchodźcom, który uciekają przed wojną.

Pierre Haffner opublikował w niedzielę film, na którym widać jednego z mężczyzn stojącego na balkonie z ukraińską flagą. "Szturmowaliśmy zamek Putina w Biarritz. Film trafił do ukraińskiej telewizji" - napisał.

Kto jest właścicielem willi?

The Guardian przekazał, że nieruchomość ma należeć do Kiryła Szamałowa, rosyjskiego miliardera i byłego męża Kateriny Tichonowej, uważanej za młodszą córkę Władimira Putina. Szamałow jest synem przyjaciela Putina, dawniej znajdował się na liście miliarderów pisma "Forbes". Nazywano go najmłodszym rosyjskim miliarderem, zauważając, że jego majątek po ślubie z domniemaną córką Putina zaczął przyrastać w imponującym tempie.

Haffner i Sawieliew twierdzili, że za dowód, kto jest właścicielem willi, posłużył im znaleziony tam paszport mężczyzny i moskiewski rachunek za prąd.

Po przejęciu nieruchomości Haffner ogłosił, że zmienia jej nazwę na "Willa Ukraina". Dodał, że poprosi aktywistów działających na rzecz praw człowieka oraz prawników, aby zwrócili się do urzędu miasta Biarritz o wykorzystanie mieszkania do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. Jak informuje The Guardian, francuska policja wyłamała drzwi i aresztowała dwóch aktywistów. Obecnie przebywają w areszcie.

Autor:MAK//az

Źródło: theguardian.com/TVN24