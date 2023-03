Wizyta Karola III przełożona przez protesty. "Ciężki cios" dla Francji

Planowano wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa

Miała to być pierwsza państwowa wizyta zagraniczna Karola III, który wraz z małżonką Camillą miał przebywać we Francji od niedzieli do środy. Następnie brytyjski król miał udać się do Niemiec. Wizyta w Niemczech odbędzie się zgodnie z planem - poinformowała agencja Reuters powołując się na źródło w Pałacu Buckingham.