Francja chce więcej kobiet generałów

Rok temu minister sił zbrojnych Francji Florence Parly przedstawiła plan, który zakłada 10-procentowy udział kobiet ze stopniem generalskim we francuskiej armii do 2022 roku. Dziennik "Le Figaro" ocenił w poniedziałek, że cel wydaje się osiągalny. Odsetek kobiet-generałów we francuskim wojsku wzrósł z 7,5 procent w 2018 roku do 9 procent w 2020 roku. Obecnie we francuskiej armii służą 44 kobiety ze stopniem generalskim. Już obecnie francuska armia jest czwartą najbardziej sfeminizowaną na świecie - ponad 15 procent, czyli ponad 32 tysiące służących w niej osób to kobiety - podkreśla "Le Figaro".