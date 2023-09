Francja mówi "nie" mięsnym nazwom dla wegańskich produktów. Opublikowano dekret

Francuski minister rolnictwa Marc Fesneau wyjaśnił w oświadczeniu, że rozwiązanie to ma na celu pomóc konsumentom w dokonywaniu wyborów i zapobiec wprowadzaniu ich w błąd. Według niego jest to "kwestia przejrzystości i uczciwości", odpowiadająca na oczekiwania zarówno ich, jak i producentów mięsa.

Kolejna próba wprowadzenia dekretu

Dziś w wielu restauracjach czy sklepach we Francji (podobnie, jak i w Polsce) można spotkać wegańskie lub wegetariańskie potrawy i produkty z "mięsnymi" nazwami. Taka praktyka nie podobała się jednak francuskim hodowcom i przedsiębiorstwom mięsnym, którzy apelowali o wprowadzenie zmian. Francja, jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej, podjęła próbę nałożenia ograniczeń w odniesieniu do nazw tych produktów już w czerwcu 2022 roku. Wówczas jednak francuska Rada Stanu (najwyższy organ sądownictwa administracyjnego) zawiesiła wdrożenie decyzji, argumentując, że jest ona zbyt niejasna oraz przewidziano na jej wprowadzenie zbyt krótki termin.

W poniedziałek rząd opublikował więc odświeżoną wersję dekretu. Podkreślono w nim, że odnosić się on będzie tylko do produktów wyprodukowanych i sprzedawanych we Francji. Wyszczególniono też listę 21 nazw, których nie będzie można użyć w stosunku do produktów roślinnych. Są to m.in. "żeberka", "stek", "boczek", "schab" czy "szynka".