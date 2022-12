Charles Sobhraj nazywany "Wężem" zwolniony z więzienia w Nepalu. Seryjny zabójca wrócił do Francji

Seryjny zabójca, obywatel Francji Charles Sobhraj, przybył w sobotę do Paryża po prawie dwóch dekadach spędzonych w więzieniu w Katmandu - podał Reuters. Sąd w Nepalu postanowił wypuścić go na wolność ze względu na jego podeszły wiek i poważną chorobę serca. Przed wylotem Sobhraj powiedział dziennikarzowi AFP, że czuje się świetnie i "ma dużo do zrobienia".