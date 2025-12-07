Kolejne problemy w Luwrze. Zniszczone setki rzadkich książek

Co mogło stać się z klejnotami, skradzionymi z Luwru? Źródło: TVN24

W zeszłym miesiącu doszło do wycieku wody w dziale egipskich zabytków w Luwrze, co spowodowało uszkodzenie setek książek - poinformował francuski magazyn internetowy La Tribune de l'Art. Stało się to z powodu złego stanu rur.

Według La Tribune de l'Art uszkodzeniu uległo około 400 rzadkich książek. Jak dodano, dział egipskich zabytków od dawna starał się o fundusze na ochronę zbiorów przed tego rodzaju zagrożeniem, jednak bezskutecznie.

Sztuka egipska w Luwrze Źródło: Tripelon Jarry/Only Paris/ABACA / Abaca Press / Forum

Zastępca dyrektora Luwru: to nie były cenne książki

Zastępca dyrektora Luwru, Francis Steinbock, powiedział w niedzielę stacji BFM TV, że wyciek z rury wodociągowej dotyczył jednego z trzech pomieszczeń biblioteki działu egipskich zabytków.

- Zidentyfikowaliśmy od 300 do 400 dzieł, liczenie trwa - powiedział, dodając, że utracone książki to "te, z których korzystali egiptolodzy, ale nie były to książki cenne".

Przyznał, że problem był znany od lat i powiedział, że naprawy zaplanowano na wrzesień 2026 roku.

To nie pierwsze problemy paryskiego muzeum w ostatnim czasie. 19 października czterech włamywaczy ukradło w biały dzień klejnoty o wartości 102 milionów dolarów. W listopadzie natomiast wady konstrukcyjne spowodowały częściowe zamknięcie jednej z galerii, w której znajdowały się greckie wazy i biura.

W raporcie opublikowanym w październiku przez francuski organ kontroli publicznej, Cour des Comptes, stwierdzono, że niezdolność muzeum do modernizacji infrastruktury została pogłębiona przez nadmierne wydatki na dzieła sztuki.

