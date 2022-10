Francuscy biskupi o ustawie "o końcu życia": przekroczymy czerwoną linię

Francuscy biskupi sprzeciwiają się nowej ustawie o "końcu życia", obecnie konsultowanej społecznie w kraju. - Przekroczymy czerwoną linię, jeśli zagłosujemy za aktywną pomocą w umieraniu, ponieważ będziemy w społeczeństwie, które daje sobie prawo do zabijania - ostrzegł przewodniczący Konferencji Biskupów Francji Eric de Moulins-Beaufort.

W opublikowanym w weekend wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" arcybiskup Eric de Moulins-Beaufort opowiada się za pełnym wdrożeniem obecnego ustawodawstwa tzw. prawa Claeysa-Leonettiego na temat opieki paliatywnej i prawa pacjenta do zaprzestania leczenia, a nie tworzenia nowej ustawy "o końcu życia", która - zdaniem Kościoła - legalizuje eutanazję i "aktywną pomoc" w umieraniu.

Prawo Leonettiego określa okoliczności umożliwiające pacjentowi zaprzestania leczenia i korzystania z głębokiej i ciągłej sedacji aż do śmierci. Dzieje się tak, gdy jego życiowe prognozy są krótkoterminowe, na przykład po wypadku drogowym .

- Przekroczymy czerwoną linię, jeśli zagłosujemy za aktywną pomocą w umieraniu, ponieważ będziemy w społeczeństwie, które daje sobie prawo do zabijania - stwierdził. - Budowanie społeczeństwa na tym, że pomagamy sobie nawzajem żyć, a nie umierać, wydaje mi się niezbędnym wyborem, który ma ogromne konsekwencje dla całego naszego społeczeństwa - podkreślił przewodniczący Konferencji Biskupów Francji .

Eutanazja a samobójstwo wspomagane

Zgodnie z definicją podaną przez Krajową Konsultacyjną Komisję Etyki (CCNE) we wrześniu eutanazja jest "aktem mającym na celu umyślne zakończenie życia osoby cierpiącej na poważną i nieuleczalną chorobę, na jej prośbę, w celu położenia kresu sytuacji, którą uważa za nie do zniesienia". Wspomagane samobójstwo polega na "daniu człowiekowi środków do samodzielnego popełnienia samobójstwa". Różnica między tymi dwoma aktami polega zatem w szczególności na stopniu zaangażowania osoby trzeciej.