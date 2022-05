Francuskie władze zalecają szczepienia lekarzy przeciwko małpiej ospie. Najwyższy Urząd Zdrowia (HAS) wskazuje, że najlepiej podawać szczepionkę w ciągu 4 dni po kontakcie z chorym lub co najwyżej 14 dni później w dwóch dawkach, lub w trzech dawkach u osób z obniżoną odpornością.

