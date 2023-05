Ukrywała syna przed światem przez 14 lat. "Ważył 25 kg, miał trudności z wypowiadaniem się"

48-letnia Francuzka usłyszała zarzuty po tym, jak władze odkryły, że przez kilkanaście lat ukrywała przed światem swojego syna, informują miejscowe media. Chłopiec był niedożywiony i "miał trudności z wypowiadaniem się". Oskarżona odpiera zarzuty, twierdząc, że nie zapisała dziecka do szkoły, ponieważ "uważała, że to na niej spoczywa obowiązek nauczania go".

Matka 14-letniego chłopca z Rennes w północno-zachodniej Francji , przez media opisywana jako Stéphanie, trafiła do aresztu 15 maja. Dzień później prokuratura zdecydowała o objęciu jej nadzorem sądowym. 48-letnia kobieta stanie przed sądem 5 października w związku z zarzutami o zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu uchylanie się od obowiązków rodzicielskich. Grozi jej siedem lat więzienia i grzywna w wysokości do 100 tys. euro (ok. 450 tys. złotych - red.) - podał portal stacji BFM TV w czwartek. Jej syn przebywa obecnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Oskarżona przez 14 lat ukrywała syna

Władze o istnieniu 14-latka dowiedziały się w lipcu 2022 roku, kiedy zmartwiona jego stanem zdrowia matka przywiozła go do szpitala w Rennes. Jak odnotowali cytowani przez miejscowe media lekarze, nastolatek "ważył zaledwie 25 kilogramów" i "miał trudności z wypowiadaniem się". Szpital powiadomił służby, które odkryły, że chłopiec nigdy nie został zapisany do miejscowej przychodni ani do szkoły. Jego matka "uważała, że to na niej spoczywa obowiązek nauczania go". Jak ustaliło BFM TV, kobieta urodziła dziecko za granicą i ograniczyła się do zgłoszenia tego faktu w ambasadzie Francji.