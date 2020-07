"Świadome ciosy doprowadziły do śmierci". Policjanci oskarżeni, raport mówił o podduszaniu

Trzej francuscy policjanci zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci Cedrica Chouviata - dostawcy zatrzymanego podczas jazdy na skuterze niedaleko wieży Eiffla. Rodzina ofiary uważa, że oskarżenie jest zbyt łagodne. "Świadome ciosy doprowadziły do śmierci Cedrica Chouviata" - napisała w oświadczeniu.

42-letni Cedric Chouviat zmarł w styczniu w szpitalu dwa dni po zdarzeniu z udziałem funkcjonariuszy policji , do którego doszło niedaleko wieży Eiffla. Policjanci zatrzymali dostawcę jadącego na skuterze, ponieważ zauważyli, że w trakcie jazdy używa telefonu komórkowego, a tablice rejestracyjne jego pojazdu są bardzo brudne.

Podczas próby wlepienia mężczyźnie mandatu doszło do ostrej dyskusji. Policjanci postanowili zatrzymać 42-latka. W trakcie tragicznej interwencji mężczyzna był podduszany. - Duszę się - miał powiedzieć mężczyzna siedmiokrotnie w tym czasie, a po chwili stracił przytomność - wynika z raportu śledczych.

Nicolas Bouillon/Wikimedia CC BY 2.0

Funkcjonariusze oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny Nicolas Bouillon/Wikimedia CC BY 2.0

"Świadome ciosy doprowadziły do śmierci Cedrica"

Cedric Chouviat w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Z raportu wynika, że mężczyzna zmarł w wyniku uduszenia spowodowanego uszkodzeniem krtani. Dwaj policjanci biorący udział w interwencji zostali oskarżeni w zeszłym tygodniu - przekazały AFP źródła pochodzące z sądu. Trzeci funkcjonariusz został oskarżony w czwartek - poinformował prawnik policjanta. Wobec czwartego prowadzone jest wciąż dochodzenie.

Rodzina Chouviata powiedziała, że zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci to zbyt łagodne oskarżenie "jak na taką przemoc i agresję oficerów policji". "Świadome ciosy doprowadziły do śmierci Cedrica Chouviata" - napisała rodzina w oświadczeniu. We francuskim prawie, podobnie jak w wielu innych krajach, policjantom groziłyby wyższe kary w związku z oskarżeniem o umyślne spowodowanie śmierci niż w przypadku stwierdzenia braku umyślności.