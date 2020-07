"Katedra zapłonęła nie wiadomo dlaczego, więc zaczynamy bać się o nasze katedry"

Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes stanęła w ogniu. - Jest ważna dla wszystkich mieszkańców Nantes - mówi burmistrz Nantes Johanna Rolland. Prof. Marek Walczak, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyjaśnia, że to jedna z budowli utrzymanych w późnej fazie stylu gotyckiego, którą historycy sztuki nazywają gotykiem płomienistym. - To styl, który odznacza się płomienistymi formami – dodaje.

"Organy wydają się być całkowicie zniszczone"

Choć policja zatrzymała mężczyznę, który dzień wcześniej zamykał kościół, szybko okazało się, że nie jest on nawet podejrzany. - Administrator apostolski powiedział, że go zna, że to uczciwy, porządny facet, którego zna od lat. Być może zadziałał jego kolor skóry, bo to jest Afrykańczyk z Rwandy, ale jest to dobry, porządny katolik - przekazuje Michael Viatteau.