Pokaz tańca na rurze w kościele. Ksiądz dostaje teraz groźby śmierci

Taniec na rurze w kościele

Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z faktu, że taki występ miał miejsce w kościele. Daniel Boessenbacher, ksiądz pracujący w tej parafii przyznał, że po tamtym wydarzeniu dostał już dwa anonimowe listy z pogróżkami. W jednym z nich napisano, że "parafian trzeba dekapitować" i stwierdzono, że "to nie kościół, to kabaret". W drugim grożono, że księdzu "trzeba odciąć głowę, bo przekazał klucz do naszego świętego kościoła tańczącemu wężowi". Przy drzwiach kościoła znaleziono także kilka kopii programu wydarzenia, na których ktoś dopisał groźby, takie jak: "umrzesz" lub "pójdziesz do piekła" - przekazał ksiądz.

Według Boessenbachera "nie ma wątpliwości", że groźby, jakie otrzymuje, związane są z występami zawierającymi pokaz tańca na rurze. Poinformował, że sprawę zgłosił na policję. - Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że otrzymujemy komentarze, ale nie do otrzymywania gróźb śmierci - podkreślił. Dodał, że jego zdaniem występy były "zalotne, ale łagodne" i choć "niektórym się to nie podobało", to groźby go nie odstraszają. - Myślę, że Kościół musi się otworzyć na świat - wskazał.