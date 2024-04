Tunel odkryty w Paryżu

Przekazał, że według policji jest on najprawdopodobniej skutkiem działalności tak zwanych katafilów - osób, które nielegalnie eksplorują podziemia Paryża i zwiedzają paryskie katakumby, czyli podziemne korytarze, które są pozostałościami po starożytnych kamieniołomach. Osoby te przy okazji kopią też własne tunele. Durand podkreślił, że odkryty tunel "to raczej coś, co miałoby na celu łatwiejsze dotarcie do katakumb, a więc dzieło katafilów". Dodał, że władze miasta zleciły już jego zasypanie.