"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"

- To może być szok, gdyż Rosja może być skłonna do kontynuowania wojny w Europie - mówił Mandon. - Dlatego postawiłem siłom zbrojnym podstawowy cel, jakim jest gotowość na ten wstrząs, który wprawdzie może być tylko formą testu, ale równie dobrze może być czymś bardziej brutalnym - podkreślił.

Zdaniem francuskiego szefa sztabu takie testy być może już się odbywają (chodzi o działania hybrydowe Rosji).

- Rosja to kraj, który może ulec pokusie kontynuowania wojny na naszym kontynencie i to jest decydujący argument w moich przygotowaniach - dodał generał, który 1 września objął dowództwo nad francuskimi siłami zbrojnymi.

Jak zaznacza AFP, analiza Mandona jest zgodna z przewidywaniami niemieckich służb specjalnych, które w zeszłym tygodniu ostrzegły, że Rosja jest gotowa "wejść w bezpośredni konflikt zbrojny z NATO, a zagrożenie to może zrealizować się przed 2029 rokiem".

"Wszystko pęka". Zagrożenie terroryzmu na Bliskim Wschodzie

- Moskwa postrzega Europę jako słabą, jednak my mamy wszystko, co potrzebne, by czuć się pewnie - stwierdził francuski generał, podkreślając, że z punktu widzenia ekonomicznego, demograficznego i przemysłowego Europejczycy górują nad Rosją. - Rosja nie może nas przestraszyć - dodał.

Zapowiedział, że w związku z zagrożeniem ze strony Rosji zwiększenie budżetu wojskowego Francji jest fundamentalne. - Jeśli nasi potencjalni przeciwnicy będą widzieli, że jesteśmy w stanie się bronić i że mamy do tego ogromną determinację, to mogą zrezygnować. Jeśli zaś poczują, że nie jesteśmy gotowi do obrony, to nie wiem, co mogłoby ich powstrzymać - powiedział.

Jak pisze agencja AFP, projekt budżetu wojskowego Francji zakłada jego zwiększenie do 57,1 mld euro w 2026 roku, czyli o 13 proc., co zwiększy wydatki budżetowe na siły zbrojne do 2,2 procent PKB.

Zdaniem Mandona wzmacnianie sił zbrojnych jest konieczne, gdyż poza ekspansjonistycznymi ambicjami Rosji istnieją inne kryzysy i zagrożenia za strony terroryzmu na Bliskim Wschodzie. - Wszystko pęka - podsumował szef francuskiej armii.

