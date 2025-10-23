Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"To może być szok". Francuska armia "w gotowości na wstrząs"

Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
Misja "Wschodnia Straż" i francuskie Rafale w Polsce
Źródło: TVN24
Szef sztabu generalnego Francji gen. Fabien Mandon powiedział, że francuska armia musi być przygotowana na "szok" związany z działaniami Rosji. Jego zdaniem istnieją także inne zagrożenia.

- To może być szok, gdyż Rosja może być skłonna do kontynuowania wojny w Europie - mówił Mandon. - Dlatego postawiłem siłom zbrojnym podstawowy cel, jakim jest gotowość na ten wstrząs, który wprawdzie może być tylko formą testu, ale równie dobrze może być czymś bardziej brutalnym - podkreślił.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Spór między Paryżem a Moskwą o treść rozmowy telefonicznej. "To skrajna manipulacja"

Zdaniem francuskiego szefa sztabu takie testy być może już się odbywają (chodzi o działania hybrydowe Rosji).

- Rosja to kraj, który może ulec pokusie kontynuowania wojny na naszym kontynencie i to jest decydujący argument w moich przygotowaniach - dodał generał, który 1 września objął dowództwo nad francuskimi siłami zbrojnymi.

Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
Keir Starmer i Emmanuel Macron podczas wizyty w bazie wojskowej Northwood
Źródło: TOM SKIPP/PAP/EPA

Jak zaznacza AFP, analiza Mandona jest zgodna z przewidywaniami niemieckich służb specjalnych, które w zeszłym tygodniu ostrzegły, że Rosja jest gotowa "wejść w bezpośredni konflikt zbrojny z NATO, a zagrożenie to może zrealizować się przed 2029 rokiem".

"Wszystko pęka". Zagrożenie terroryzmu na Bliskim Wschodzie

- Moskwa postrzega Europę jako słabą, jednak my mamy wszystko, co potrzebne, by czuć się pewnie - stwierdził francuski generał, podkreślając, że z punktu widzenia ekonomicznego, demograficznego i przemysłowego Europejczycy górują nad Rosją. - Rosja nie może nas przestraszyć - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bruksela
"Le Monde": tłumaczka z unijnych instytucji podejrzana o szpiegostwo dla Rosji
Macron: Wróg mówi, że nie ma ograniczeń, to dlaczego my mamy mieć? Nie mamy
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Macron: rosyjska tajna armia rozprzestrzenia się w Europie

Zapowiedział, że w związku z zagrożeniem ze strony Rosji zwiększenie budżetu wojskowego Francji jest fundamentalne. - Jeśli nasi potencjalni przeciwnicy będą widzieli, że jesteśmy w stanie się bronić i że mamy do tego ogromną determinację, to mogą zrezygnować. Jeśli zaś poczują, że nie jesteśmy gotowi do obrony, to nie wiem, co mogłoby ich powstrzymać - powiedział.

Jak pisze agencja AFP, projekt budżetu wojskowego Francji zakłada jego zwiększenie do 57,1 mld euro w 2026 roku, czyli o 13 proc., co zwiększy wydatki budżetowe na siły zbrojne do 2,2 procent PKB.

Zdaniem Mandona wzmacnianie sił zbrojnych jest konieczne, gdyż poza ekspansjonistycznymi ambicjami Rosji istnieją inne kryzysy i zagrożenia za strony terroryzmu na Bliskim Wschodzie. - Wszystko pęka - podsumował szef francuskiej armii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TOM SKIPP/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaRosja
Czytaj także:
Tianyao Lyu podczas koncertu laureatów XIX Konkursu Chopinowskiego
Ostatni koncert laureatów Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
BIZNES
Na miejscu pracowała policja
13-latek za kierownicą, obok pijany ojciec. Kazał synowi jechać po alkohol
Olsztyn
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
Rzeszów
Viktor Orban
Orban uderzył w polski rząd
Świat
pap_20240125_08I
Nauczycielka skazana za negowanie rosyjskich zbrodni
Świat
imageTitle
Popis Spurs. Gigant z Francji dał lekcję debiutantowi
EUROSPORT
imageTitle
Historyczny wynik Polek w mistrzostwach świata
EUROSPORT
Senacka komisja przegłosowała projekt uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm
Chcą uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Presja wewnątrz Kongresu"
Świat
Spowalniający kierowcy przed miernikiem prędkości
Nie chcą remontu drogi rowerowej, bo... po dziurawej jeździ się wolniej
Poznań
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
BIZNES
Uwagę policjantów zwróciło auto stojące na zielonym świetle (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany czerwoną notą wpadł, bo stał na zielonym
WARSZAWA
Zniszczenie auta zarejestrował monitoring
"Upust emocji" po kłótni z partnerką i zniszczone przypadkowe auto
WARSZAWA
Silny wiatr
Alert RCB. Tu należy szczególnie uważać
METEO
imageTitle
Utalentowana Rosjanka będzie grać dla innego kraju
EUROSPORT
Po zderzeniu dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala
Manewr "w ostatniej chwili" i zderzenie z ciężarówką. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Trener mistrzów o poważnej chorobie. "Byłem jak zombie"
EUROSPORT
Barbara Nowacka, ministra edukacji
Koniec szkolnych wycieczek? Nauczyciele chcą pieniędzy za swoją pracę
Justyna Suchecka
Uwaga na silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW w czterech województwach
METEO
Dyrektorka Luwru Laurence des Car podczas wystąpienia w Senacie
Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"
Świat
Kontrola drogowa
Rzucił się do ucieczki, miał 18 powodów
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump
Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...
Świat
Rosneft
USA nakładają sankcje na Rosję
Świat
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Sankcje na Rosję, atak na przedszkole, Izrael odrzuca orzeczenie
WARTO WIEDZIEĆ
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
METEO
imageTitle
Liverpool przełamał się w wielkim stylu
EUROSPORT
Real - Juventus
Real bezbłędny. Wygraną musiał jednak wyszarpać
Najnowsze
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska
imageTitle
Bayern się zabawił. Kolejna wysoka wygrana
EUROSPORT
25 min
superwizjer foto putin
PremieraKamienica za płotem premiera. Trop prowadzi do kancelarii Putina
Superwizjer

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica