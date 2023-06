Swoim ofiarom zarzucał zrujnowanie kariery. "Zabójca HR" skazany na dożywocie

Zabójstwo trzech kobiet

Do pierwszego zabójstwa doszło 26 stycznia 2021 roku w Alzacji na wschodzie Francji. Dyrektorka działu kadr Estelle Luce została śmiertelnie postrzelona w głowę na firmowym parkingu. Tego samego dnia Fortin, podając się za dostawcę pizzy, postrzelił innego pracownika działu HR, Bertranda Meichela. Mężczyzna przeżył atak.

Dwa dni później mężczyzna dokonał kolejnego ataku. W oddalonym o 500 kilometrów od Alzacji mieście Valence zamaskowany wtargnął do urzędu pracy, gdzie zastrzelił dyrektorkę do spraw świadczeń Patricię Pasquion. Kilka minut później śmiertelnie postrzelona została Geraldine Caclin, dyrektorka działu kadr w firmie zajmującej się kwestiami środowiskowymi.

Zarzucał im zrujnowanie kariery zawodowej

Pasquion nie miała do czynienia z Fortinem, jednak według policji mężczyzna żywił urazę do pracowników urzędu pracy w Valence, gdzie był zarejestrowany przed rokiem 2013.

Przez większość procesu oskarżony unikał zabierania głosu. Twierdził jednak, że padł ofiarą spisków, które doprowadziły do utraty przez niego stanowisk między 2006 a 2009 rokiem. Jego obrońcy argumentowali, że był on psychicznie niezdolny do udziału w procesie. Prokuratura podważyła jednak tę teorię.