Podpalane samochody i sklepy, ranni policjanci. Blisko stu zatrzymanych po starciach w Paryżu

Łączy ich taktyka

"Czarny blok" to zarówno określenie agresywnych, zamaskowanych demonstrantów działających w grupach, jak i członków ugrupowań alterglobalistycznych, antykapitalistycznych i antypaństwowych. Łączy ich taktyka stosowana podczas demonstracji, w czasie których dopuszczają się aktów agresji i wandalizmu: są starannie zamaskowani, by uniknąć identyfikacji, atakują małymi grupami przedstawicieli sił porządkowych i szybko rozpraszają się, niszczą luksusowe sklepy i banki.

Protesty właścicieli sklepów

Politycy opozycyjnej partii Republikanie, m.in. szef klubu Republikanów w Senacie Bruno Retailleau, obwiniają o napięcia w policji i demonstracje prezydenta Macrona, któremu zarzucają nieudolność i dopuszczenie do chaosu na ulicach francuskich miast. - Republikański porządek jest naruszany co tydzień we Francji, to jest niedopuszczalne – stwierdził Retailleau cytowany w niedzielę przez stacje BFM TV.