Spór o zawody sportowe we francuskim więzieniu. Krytykowany minister zarządził dochodzenie

We francuskim więzieniu Fresnes zorganizowano zawody sportowe. Materiał z wydarzenia został opublikowany w internecie, wywołując polityczny spór. Krytycy twierdzą, że więzienia "to nie obozy letnie" i domagają się wyjaśnień od ministra sprawiedliwości. On sam ocenił, że nagranie jest "szokujące" i zarządził wewnętrzne dochodzenia, choć, jak twierdzą media, jego resort wydał zgodę na zawody. Imprezy bronił dyrektor placówki, argumentując, że zebrane podczas niej środki zostały przekazane na cele charytatywne.