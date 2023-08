Tragiczny wypadek na karuzeli. 17-latek zmarł, 19-latka ciężko ranna

17-latek zmarł, a 19-latka została ranna po upadku z karuzeli w parku rozrywki Luna w Cap d'Agde w południowej Francji. Prokurator Raphael Balland przekazał, że do tragedii doszło w wyniku uderzenia w "przeszkody".

Do zdarzenia doszło około godziny 1.50 w nocy z soboty na niedzielę na atrakcji nazwanej Adrenaline. To karuzela, która podnosi dwie osoby na wysokość około 60 metrów, po czym wypuszcza je z prędkością 110 kilometrów na godzinę, co przypomina skok na bungee.