"Kawior, szampan, menu najlepszych szefów kuchni". Burza po reportażu i zdjęciach z ukrytej kamery

Jedna z uczestniczek mówi o kolacji z "kilkoma ministrami"

Prawnik Chalencona w oświadczeniu dla AFP przyznał, że były prezenter był osobą z nagrania, ale zaprzeczył, by ministrowie byli obecni na nielegalnych kolacjach. Stwierdził, że miał to być tylko żart.

Kary więzienia i 15 tysięcy euro grzywny

Minister spraw wewnętrznych Francji Gerald Darmanin powiedział, że jeśli sytuacja przedstawiona w materiale okaże się prawdą, to osoby biorące udział w takich przyjęciach powinny zostać postawione w stan oskarżenia i, prawdopodobnie, skazane. - Nie ma dwóch typów obywateli - tych, którzy mają prawo do przyjęć i tych, którzy nie mają - powiedział. Dodał, że takie zgromadzenia - z naruszeniem zasad epidemicznych - byłyby "całkowicie niedopuszczalne".

"Powinni zostać ukarani grzywną i karą, jak każdy inny obywatel"

Lockdown we Francji

Najważniejsze restrykcje to: zamknięte sklepy z wyjątkiem tych sprzedających produkty pierwszej potrzeby, praca zdalna tam, gdzie to możliwe, zakaz przemieszczania się między departamentami oraz nakaz pozostawania w promieniu 10 kilometrów od miejsca zamieszkania.

W pierwszym tygodniu kwietnia szkoły funkcjonują w trybie zdalnym, a następnie na terenie całego kraju wprowadzone będą dwutygodniowe ferie wiosenne. Oznacza to przesunięcie tego okresu wypoczynkowego dla części terytorium kraju. Po tej przerwie dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej, a nauka zdalna będzie kontynuowana w gimnazjach oraz liceach do poniedziałku, 3 maja. Prezydent kraju Emmanuel Macron ocenił, że to "najlepsze rozwiązanie", aby spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa.