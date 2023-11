Senator podał jej kieliszek szampana. "Zrozumiałam, w jaką pułapkę wpadłam"

Oskarżająca go francuska deputowana Sandrine Josso w dwóch wywiadach telewizyjnych opisała to, co ją spotkało. Jak podkreśliła, "wciąż jest w szoku". Wyjaśniła, że zdecydowała się ujawnić swoją historię, aby zwiększyć świadomość na temat "plagi" podobnych przypadków we Francji . Zwróciła uwagę, że taka sytuacja może spotkać każdego.

Josso opowiadała, że zna Guerriau od 10 lat i została zaproszona na spotkanie z okazji jego reelekcji do senatu. Mieli się spotkać w restauracji, ale polityk miał jej później powiedzieć, że "wolałby się spotkać w domu, bo będzie mniej ludzi, mniej hałasu, a on przygotuje fajitas". Josso wyjaśniła, że wcześniej była w jego domu tylko raz.

Relacjonowała, że Guerriau przyniósł jej szampana z kuchni. Zwróciła uwagę na jego dziwne zachowanie – ciągle zmieniał ustawienia światła w salonie. – Dziwne wydawało się też to ciągłe zachęcanie do toastów, żebym znów się napiła – powiedziała. – Szampan nie smakował normalnie – dodała. – Zajrzałam do kuchni i zobaczyłam go z białą saszetką, którą włożył do szuflady. Zrozumiałam, że ma w rękach narkotyki. Już wtedy było mi niedobrze, pojawiło się kołatanie serca. Pomyślałam sobie: "uciekaj, on cię odurzył" – wspominała.