Lekarz, który podejmie się pracy w tym mieście, będzie miał ulicę nazwaną jego nazwiskiem

Nazwiskiem każdego anestezjologa, ginekologa i pediatry, który podejmie pracę w szpitalu położniczym we francuskim mieście Sedan, nazwana zostanie jedna z lokalnych ulic - poinformowały władze miejscowości. Szpital zmaga się brakami kadrowymi, grozi mu zamknięcie.

Szpital położniczy w Sedanie zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi. Z końcem marca dwóch pracujących w nim dotąd anestezjologów przeszło na emeryturę . Z pracy odejść ma również jeden z trzech zatrudnionych tam ginekologów. "Pomimo miesięcy poszukiwań nie pojawił się żaden kandydat, który mógłby ich zastąpić" - wyjaśniono w oświadczeniu, opisującym założenia niecodziennej kampanii, którego treść przytoczył portal France Bleu. Jeśli placówka nie przyjmie co najmniej trzech anestezjologów, dwóch ginekologów i jednego pediatry, zostanie zamknięta.

Pomysłodawcami niecodziennej akcji są Didier Herbillon, burmistrz Sedanu oraz Boris Ravignon, prezydent regionu Ardenne Metropole, do którego należy miasto. - Uznaliśmy, że inne możliwości zostały wyczerpane, więc postanowiliśmy zrobić trochę szumu - wyznał, cytowany przez Polską Agencję Prasową, prezydent.

W Sedanie ulice zostaną nazwane nazwiskami lekarzy

Władze Sedanu zmienią nazwy ulic, by zachęcić lekarzy do podjęcia pracy w mieście

Władze Sedanu zmienią nazwy ulic, by zachęcić lekarzy do podjęcia pracy w mieście Shutterstock

Jak zauważa PAP, problemy kadrowe dotykają również innych placówek we Francji. Lekarzom skorym do zatrudnienia się w szpitalu w miejscowości Le Vigan zaoferowano 50 tysięcy euro bonusu finansowego (równowartość 230 tysięcy złotych) oraz wieloletnie ulgi finansowe. Władze placówki szukały kandydatów za pomocą ogłoszeń online. Usiłowały też zachęcić do podjęcia zatrudnienia medyków z Rumunii i Północnej Afryki, jednak bezskutecznie - nikt się nie zgłosił.