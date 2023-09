Samolot zawracał na płycie lotniska, by zabrać pozostawionego pasażera

Na lotnisku w Bordeaux samolot linii Ryanair zawrócił na płycie lotniska po tym, jak załogę poinformowano, że pasażer na wózku inwalidzkim nie został wprowadzony na pokład. Linie podkreślają, że winę za to zdarzenie ponoszą wyłącznie pracownicy lotniska.

Do zdarzenia doszło 19 września na lotnisku w Bordeaux na zachodzie Francji . Jak wyjaśnia "Independent", samolot linii Ryanair o godz. 22 miał wylecieć do Edynburga. Maszyna zaczęła już kołować, gdy jej załoga została poinformowana, że jeden z pasażerów, poruszający się na wózku inwalidzkim, nie został wprowadzony na pokład i wciąż znajduje się w terminalu.

Po otrzymaniu tej wiadomości pilot zdecydował, by wrócić po pasażera. Samolot wykonał zwrot na pasie startowym i podjechał do terminala. Ostatecznie poruszający się na wózku pasażer został wprowadzony na pokład i odleciał do Szkocji. Personalia tej osoby nie zostały podane.