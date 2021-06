We Francji dostęp do in vitro dla kobiet w związkach jednopłciowych i singielek

Niższa izba parlamentu Francji przyjęła we wtorek ustawę o bioetyce. Głównym punktem ustawy jest legalizacja technik medycznego wspomaganego rozrodu (PMA) dla par żeńskich i samotnych kobiet. Pomysł rozszerzenia prawa to jedna ze sztandarowych obietnic obecnego szefa państwa francuskiego Emmanuela Macrona z kampanii prezydenckiej.

Za ustawą głosowało 326 posłów, 115 było przeciw, 42 wstrzymało się od głosu. Dyskusja nad ustawą trwała we francuskim parlamencie od dwóch lat. Przepisy zostały przygotowane tak, aby "pierwsze dzieci można było począć przed końcem 2021 roku" – obiecał jeszcze przed głosowaniem minister zdrowia Francji Olivier Veran. Premier Jean Castex natomiast wyraził zadowolenie z przyjęcia "prawa do wolności, postępu i równości".

Spełnienie sztandarowej obietnicy Macrona

Pomysł rozszerzenia prawa do tzw. technik wspomaganego rozrodu - jak zapłodnienie in vitro, korzystanie z usług dawców nasienia czy sztuczne zapłodnienie - na kobiety w związkach jednopłciowych oraz niebędące w związkach to jedna ze sztandarowych obietnic obecnego szefa państwa francuskiego Emmanuela Macrona z kampanii prezydenckiej.

Do tej pory we Francji prawo do korzystania z technik wspomaganego rozrodu przysługiwało tylko parom heteroseksualnym, które pozostają w związku małżeńskim lub mieszkają ze sobą od co najmniej dwóch lat. Według TV5 Monde obecnie szacuje się, że rocznie około 2500 francuskich kobiet korzysta ze wspomaganego rozrodu za granicą, ponieważ nie może tego zrobić we Francji.