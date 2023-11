Francja rozmieszcza Mirage 2000-5 na Litwie

Francja w ramach misji NATO wyśle na Litwę cztery myśliwce Mirage 2000-5. Załogi wejdą w skład oddziału złożonego z około stu lotników zaangażowanych we wsparcie litewskich sił zbrojnych i partnerów z NATO - podało francuskie ministerstwo obrony.

Myśliwce wystartują z 116 Bazy Lotniczej w Luxeuil-Saint Sauveur, aby przenieść się do bazy w Szawlach na okres czterech miesięcy. "Załogi wejdą w skład do oddziału złożonego z około stu lotników zaangażowanych we wsparcie sił litewskich i partnerów z NATO" – podało ministerstwo.