Rosyjski miliarder zginął w katastrofie śmigłowca. Media: z lotu w ostatniej chwili zrezygnował drugi pasażer

Rosyjski miliarder Wiaczesław Taran zginął w katastrofie śmigłowca na Lazurowym Wybrzeżu - w poniedziałek potwierdziła rosyjska ambasada. Trwa śledztwo w sprawie, media zwracają jednak uwagę, że to już trzeci rosyjski miliarder związany z rynkiem kryptowalutowym, który zmarł w ostatnich tygodniach. Pojawiły się również informacje, jakoby ze wspólnego lotu z Taranem w ostatniej chwili zrezygnował drugi pasażer.

Do katastrofy prywatnego śmigłowca Eurocopter EC130 w pobliżu francuskiej miejscowości Villefranche-sur-Mer doszło w piątek 25 listopada. Trzy dni później rosyjska ambasada w Paryżu potwierdziła, że na jego pokładzie zginął 53-letni Wiaczesław Taran, który był jedynym pasażerem. Oprócz niego w katastrofie zginął również 35-letni pilot maszyny. "Grupa Libertex z wielkim smutkiem potwierdza śmierć swojego współzałożyciela i prezesa zarządu, Wiaczesława Tarana, po katastrofie helikoptera" - podano w oświadczeniu należącej do Tarana spółki.

Katastrofa śmigłowca

W sprawie wszczęte zostało śledztwo. Lokalne władze nie wykluczają udziału osób trzecich ale podkreślają, że na razie nic na to nie wskazuje. Jednocześnie jednak w mediach pojawiły się liczne wątpliwości dotyczące śmierci miliardera. Włoska "La Stampa" 1 grudnia pisze o "tajemniczych okolicznościach" wypadku Wiaczesława Tarana i zwraca uwagę, że to już trzeci rosyjski miliarder związany z rynkiem kryptowalut, który zmarł w ostatnim czasie. W październiku utonął 29-letni Nikołaj Muszegian, zaś 23 listopada zmarł we śnie 30-letni Tiantian Kullander, współzałożyciel firmy Amber Group z siedzibą w Hongkongu.