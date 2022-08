Macron rozmawiał z Putinem. Ustalenia w sprawie elektrowni jądrowej

czytaj dalej

W Sewastopolu na anektowanym przez Rosjan Krymie słychać było co najmniej cztery eksplozje - podały w czwartek późnym wieczorem lokalne źródła agencji Reutera. Wybuchy miały mieć miejsce w okolicy lotniska wojskowego Belbek na północ od największego miasta Krymu. Nie jest jasne, co je spowodowało. Ukraińskie media przekazują, że również na wschodzie półwyspu doszło do eksplozji.