Wyprosił Ukrainki za drzwi, powtarzając "viva Putin". Akcja w internecie przeciwko paryskiemu restauratorowi

Larisa i Melisa, matka i córka, weszły do restauracji Le Cosy Montparnasse w Paryżu, żeby "napić się herbaty i ogrzać, ponieważ padał deszcz" - opowiadały później w rozmowie z francuskim portalem BFM TV. Po przejrzeniu menu poprosiły do stolika kelnerkę, by upewnić się, że będzie je stać na złożenie zamówienia: - Wytłumaczyłyśmy, że ponieważ jesteśmy ukraińskimi uchodźczyniami, mamy ograniczony budżet i ważne jest, abyśmy wiedziały, ile zapłacimy - relacjonowała Melisa.