Francja. W całym kraju demonstrowało ponad milion osób

W czwartkowych protestach w Paryżu, gdzie doszło do starć protestujących przeciwko reformie emerytalnej z policją, wzięło udział 119 tysięcy osób, najwięcej od początku tak zwanej mobilizacji w styczniu. W całej Francji w protestach wzięło udział ponad milion osób - pisze agencja AP.

Wieczorem doszło do ostrych starć demonstrantów z policją na placu Opery Paryskiej, gdzie zakończył się protest przeciwko reformie podnoszącej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Demonstranci podpalili kiosk, a policja, obrzucana przez protestujących koktajlami Mołotowa, przedmiotami i petardami, wielokrotnie przystępowała do kontrataków i używała gazu łzawiącego.

Po tym, jak policja rozpędziła protestujących na placu Opery, zaczęli szukać nowego miejsca do zgromadzenia. Po godzinie 20 policja poinformowała, że w Paryżu aresztowano 58 osób.

Protesty we Francji MOHAMMED BADRA/PAP/EPA

Według danych policji w Paryżu w czwartek protestowało 119 tysięcy osób, co jest największą liczbą od początku demonstracji w styczniu. W całej Francji według ministerstwa spraw wewnętrznych na ulice wyszło 1,08 miliona ludzi, a według związków zawodowych 3,5 miliona. W wielu miastach był to rekord od początku protestów.

W Bordeaux na południowych zachodzie kraju protestujący podpalili drzwi wejściowe do zabytkowego ratusza. Nie jest jasne - napisało BBC - kto jest odpowiedzialny za pożar, który szybko ugaszono.

W czasie pretekstów we Francji podpalono wejście do ratusza w Bordeaux Reuters/Twitter @Bookee0

Większość Francuzów przeciwna reformie emerytalnej

Sondaże, które cytuje agencja AP, pokazują, że większość Francuzów sprzeciwia się projektowi prezydenta Emmanuela Macrona dotyczącemu podniesienia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, co według niego jest konieczne, by system mógł funkcjonować.

- Mamy dość prezydenta, który myśli, że jest Ludwikiem XIV, który nie słucha, który myśli, że tylko on wie, co jest dobre dla tego kraju - powiedział Michel Doneddu, 72-letni emeryt z paryskich przedmieść, którego cytuje agencja AFP.

Protest w Paryżu przeciwko rządowej reformie emerytalnej PAP/EPA/YOAN VALAT

W całym kraju w czwartek podczas protestów aresztowano ponad 200 osób, a 149 policjantów zostało rannych - podał portal francuskiego dziennika "Le Figaro".

AFP przypomina, że najnowsza runda protestów nastąpiła dzień po tym, jak Macron przerwał milczenie w sprawie sporu o emerytury, mówiąc, że jest gotów zaakceptować spadek swoich notowań, ponieważ ustawa była "konieczna" i "w ogólnym interesie kraju".

Protesty przeciw reformie emerytalnej

Francuska agencja pisze, że na wiecu w Paryżu wielu mówiło, że głosowało w zeszłorocznych wyborach na Macrona, choć podkreślali, że zrobili to, by nie dopuścić do władzy skrajnej prawicy - a nie dla poparcia obiecanej przez niego reformy emerytalnej.

Reforma emerytalna jest jednym z centralnych planów prezydenta Macrona. Rząd chce stopniowo podnosić wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Dodatkowo szybciej ma wzrastać liczba lat wymaganych do wpłacenia pełnej emerytury. Ma to zażegnać zbliżający się deficyt w finansowaniu funduszu emerytalnego. Związki zawodowe uważają projekt za niesprawiedliwy i brutalny.

Kolejne protesty i demonstracje zaplanowano na wtorek 28 marca. Związki zawodowe wzywają też do lokalnych wieców w najbliższy weekend.

Protest w Paryżu przeciwko rządowej reformie emerytalnej PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

