Protesty te zwołuje pięć konfederacji związków zawodowych, partie lewicowe i organizacje społeczne. Celem sobotnich i niedzielnych zgromadzeń jest zmobilizowanie wyborców, by nie dopuścili do osiągnięcia większości w parlamencie przez skrajną prawicę. To w związku z tym, że po wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego prezydent Emmanuel Macron rozwiązał Zgromadzenie Narodowe.