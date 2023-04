Manifestacje we Francji. Według MSW demonstrowało ponad pół miliona osób, zdaniem związkowców dwa miliony

W Paryżu, gdzie późnym popołudniem doszło do poważnych zamieszek na Pl. Włoskim, policja zatrzymała - według wstępnych informacji - 31 osób. Zatrzymania wieczorem jeszcze trwały.

Demonstrowano także w innych francuskich miastach

W Lyonie doszło do przepychanek z policją, która użyła gazu łzawiącego. Grupka zamaskowanych protestujących zdewastowała siedzibę jednego z banków.

Do bójki podczas protestów doszło także w Rennes, w którym kierowca ciężarówki próbował sforsować blokadę drogową ustawioną przez przeciwników reformy emerytalnej.

Do zamieszek doszło również w Nantes, gdzie przeciwnicy reformy podpalili fasadę przedstawicielstwa Banku Francji , a także w Strasburgu i Bordeaux, gdzie demonstranci starli się z policją.

Kolejny dzień protestów

Czwartek był we Francji kolejnym dniem strajków i protestów wymierzonych w rządową reformę emerytalną. W stolicy obecny na manifestacji lider skrajnie lewicowej partii Francja Nieujarzmiona Jean-Luc Melenchon powiedział, że "mamy do czynienia z najdłuższymi protestami społecznymi w kraju od 1968 roku.". Polityk oskarżył rząd o doprowadzenie do "kryzysu demokracji" w kraju.