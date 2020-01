Skłóceni związkowcy, strażacy w starciach z policjantami, Francuzi "znużeni strajkiem"

Tysiące ludzi demonstrowały w środę w wielu miastach Francji przeciwko reformie emerytalnej. Protesty trwają od początku grudnia, a aktywiści z centrali związkowej CGT zapowiadają kontynuowanie strajku. To spowodowało konflikt ze związkowcami z innej centrali, CFDT, którzy chcą negocjować z rządem. Opozycja zapowiada złożenie na początku lutego wotum nieufności wobec rządu.

Transport publiczny funkcjonuje bez większych utrudnień w całej Francji, w tym w Paryżu, w którym do ubiegłego tygodnia był niemal całkowicie sparaliżowany przez strajk.

Skonfliktowani związkowcy

Od 23 stycznia CGT blokuje pracę trzech największych spalarni odpadów w regionie Ile-de-France, zarządzanych przez firmę Syctom. Związkowcy zapowiadają kontynuowanie strajku przynajmniej do 3 lutego. Sztab kryzysowy firmy poinformował, że odpady są zakopywane i przekierowywane do innych składowisk, ale przedłużający się strajk może doprowadzić do katastrofy ekologicznej – ostrzega Syctom.